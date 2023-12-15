В ЕС анонсировали предоставление Украине 1,5 млрд евро по программе на 2023 год
Евросоюз выделит Украине оставшиеся 1,5 млрд евро в качестве помощи по программе на уходящий год. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Мы переведем Украине 1,5 млрд евро по существующей программе макрофинансовой помощи», — указала глава ЕК.
Средства направят Киеву в ближайшие дни.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк предоставил Киеву дополнительные $1,34 млрд на выплату пенсий, зарплат учителей и другие приоритетные расходы бюджета. Средства выделяют под гарантии правительства Японии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru