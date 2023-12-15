В ЕС анонсировали предоставление Украине 1,5 млрд евро по программе на 2023 год

Евросоюз выделит Украине оставшиеся 1,5 млрд евро в качестве помощи по программе на уходящий год. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

В Киеве заявили, что Украина получила $900 млн от МВФ

«Мы переведем Украине 1,5 млрд евро по существующей программе макрофинансовой помощи», — указала глава ЕК.

Средства направят Киеву в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк предоставил Киеву дополнительные $1,34 млрд на выплату пенсий, зарплат учителей и другие приоритетные расходы бюджета. Средства выделяют под гарантии правительства Японии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеЕвросоюзУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры