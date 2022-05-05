Постпред при ЕС: Европе легче заменить российскую нефть, чем газ
Странам Евросоюза легче заменить нефть из России, чем газ, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Так он отреагировал на рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против Москвы. По словам Чижова, нефть на летний период в Европе найдут, однако зимой эта проблема станет острее.
Напомним, в Евросоюзе предложили в рамках нового санкционного пакета лишить Россию возможности продавать нефть и нефтепродукты по миру.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
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