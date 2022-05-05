Постпред при ЕС: Европе легче заменить российскую нефть, чем газ

Так он отреагировал на рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против Москвы. По словам Чижова, нефть на летний период в Европе найдут, однако зимой эта проблема станет острее.

Напомним, в Евросоюзе предложили в рамках нового санкционного пакета лишить Россию возможности продавать нефть и нефтепродукты по миру.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

