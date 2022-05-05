Постпред при ЕС: Европе легче заменить российскую нефть, чем газ

Странам Евросоюза легче заменить нефть из России, чем газ, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

СМИ: Частные НПЗ в Китае скупают российскую нефть

Так он отреагировал на рассмотрение ЕС шестого пакета санкций против Москвы. По словам Чижова, нефть на летний период в Европе найдут, однако зимой эта проблема станет острее.

Напомним, в Евросоюзе предложили в рамках нового санкционного пакета лишить Россию возможности продавать нефть и нефтепродукты по миру.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГазНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры