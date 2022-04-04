В ЕЭК заявили, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети

Как отметил министр, в период с 2013 по 2020 год доля платежей в национальных валютах во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС выросла с 63 до 74%.

«Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией», — цитирует Глазьева РИА Новости.

По словам министра, возможно нарастить долю рубля в торговле: в частности, с Киргизией, 40% оборота с которой обслуживается в долларах, пишет RT. Глазьев подчеркнул, что наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах в ЕАЭС будет зависеть от углубления торгово-экономических отношений стран, структуры торговли, уровня ее диверсификации, отмечает РИА ФАН.

