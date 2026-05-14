В «Единой России» заявили, что обеспечили аграрное лидерство страны
Российское сельское хозяйство является локомотивом экономики и предметом национальной гордости, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на секретаря генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева.
По его словам, страна обеспечивает себя зерном на 169 процентов и мясом на 101,7 процента. «Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира», - указал парламентарий. Он отметил, что формированию продовольственного суверенитета партия и правительство РФ будут и дальше уделять особое внимание.
Ранее АККОР обратилась в кабмин, Минсельхоз, Госдуму и Совфед с просьбой о срочной господдержке. Аграрии указали на тяжелое финансовое положение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
