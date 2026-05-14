В «Единой России» заявили, что обеспечили аграрное лидерство страны

По его словам, страна обеспечивает себя зерном на 169 процентов и мясом на 101,7 процента. «Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира», - указал парламентарий. Он отметил, что формированию продовольственного суверенитета партия и правительство РФ будут и дальше уделять особое внимание.

Ранее АККОР обратилась в кабмин, Минсельхоз, Госдуму и Совфед с просьбой о срочной господдержке. Аграрии указали на тяжелое финансовое положение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

