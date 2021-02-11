В «Единой России» считают тему базового дохода не актуальной

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев считает, что введение минимального базового дохода не актуально для России.

По его словам, фракция не поддерживает эту инициативу. По его словам, такая гарантированная выплата, которую получает каждый человек независимо от его доходов, существует в некоторых странах.

Безусловный базовый доход в России. Есть ли надежда?

Однако, по его словам, председатель партии Дмитрий Медведев «всегда говорил не о базовом доходе, а о гарантированном минимальном доходе». Исаев подчеркнул разницу: гарантированный минимальный доход - это величина, ниже которой человек не может получать в месяц. Если же это происходит, то государство устанавливает гражданину доплату.

«Это и будет адресной социальной помощью», - пояснил парламентарий.

Ранее Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в нижней палате проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан.

Ране введение минимального гарантированного дохода основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с НСН предложил сделать по аналогии с материнским капиталом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоходыЕдиная Россия
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