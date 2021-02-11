В «Единой России» считают тему базового дохода не актуальной

Однако, по его словам, председатель партии Дмитрий Медведев «всегда говорил не о базовом доходе, а о гарантированном минимальном доходе». Исаев подчеркнул разницу: гарантированный минимальный доход - это величина, ниже которой человек не может получать в месяц. Если же это происходит, то государство устанавливает гражданину доплату.

«Это и будет адресной социальной помощью», - пояснил парламентарий.

Ранее Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в нижней палате проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан.

Ране введение минимального гарантированного дохода основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с НСН предложил сделать по аналогии с материнским капиталом.

