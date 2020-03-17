В Думе усомнились в лучшей защищенности иностранных банков в России

Самым надежным банком в России в 2020 году признан Райффайзенбанк. Он занял первое место в новом рейтинге Forbes. Также в призовую тройку вошли Юникредит и Росбанк. Все три являются дочерними компаниями иностранных банков.

Лучшим из российских банков признан Сбербанк (четвертое место в общем списке). Среди частных российских кредитных организаций лучший результат у Альфа-банка (26-е место).

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН заявил, что с этой оценкой несогласен.