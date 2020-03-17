В Думе усомнились в лучшей защищенности иностранных банков в России
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку в эфире НСН заявил, что не согласен с рейтингом надежности банков Forbes.
Самым надежным банком в России в 2020 году признан Райффайзенбанк. Он занял первое место в новом рейтинге Forbes. Также в призовую тройку вошли Юникредит и Росбанк. Все три являются дочерними компаниями иностранных банков.
Лучшим из российских банков признан Сбербанк (четвертое место в общем списке). Среди частных российских кредитных организаций лучший результат у Альфа-банка (26-е место).
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН заявил, что с этой оценкой несогласен.
«Сбербанк понадежнее, чем эти банки, по всем показателям, начиная от устойчивости. А учитывая, что в его капитале присутствует государство, это тоже повышает надежность. А оценивают так, может быть, из-за того, что какие-то санкционные решения могут быть. То есть исходят не из формальных данных, а из политического фактора», - предположил парламентарий.
Отметим, что первую десятку самых надежных банков в России Forbes включил также Ситибанк, Инг банк, «Нордеа», HSBC, СЭБ Банк и «Бэнк оф чайна».
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