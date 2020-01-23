В Думе рассказали об общей с Белоруссией валюте

Единая для России и Белоруссии валюта появился не ранее 2030 года. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент продолжается процесс подписания так называемых дорожных карт. Порядка 90% уже подписано, но по некоторым есть вопросы. Депутт отметил, что процесс идет настолько медленно, что общая денежная единица может появится не раньше, чем через 10 лет, сообщает life.ru.

Водолацкий добавил, что в любом случае в рамках договора о Союзном государстве страны активно сотрудничают в области обороны, промышленности, медицины и культуры.