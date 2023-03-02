В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию, сообщил в своем телеграм-канале премьер республики Виталий Хоценко.
Он отметил, что данное решение было принято коллегиально на заседании правительства. Хоценко добавил, что главной задачей Фонда станет создание в ДНР комфортной деловой среды и благоприятных условий для бизнеса.
Премьер добавил, что на базе Фонда также будут организованы центры, осуществляющие различные услуги по полученным в микрофинансовой компании микрокредитам и микрозаймам.
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