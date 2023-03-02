Единый оператор связи может появиться в новых регионах в 2023 году

Единый оператор мобильной связи в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей может появиться в этом году, сообщает РИА Новости.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметило, что в ДНР и ЛНР работают два оператора.

«Сейчас рассматриваются варианты консолидации этих активов», - пояснил он.

Ранее руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН заявил, что скорость мобильного интернета в регионах России снизилась, так как в городах установлено оборудование старого образца, в Москве и крупных регионах такой проблемы нет, так как они переведены на 4G.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЛНРДНРМобильная СвязьМобильные Операторы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры