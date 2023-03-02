Единый оператор связи может появиться в новых регионах в 2023 году
Единый оператор мобильной связи в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей может появиться в этом году, сообщает РИА Новости.
Глава Минцифры Максут Шадаев отметило, что в ДНР и ЛНР работают два оператора.
«Сейчас рассматриваются варианты консолидации этих активов», - пояснил он.
Ранее руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН заявил, что скорость мобильного интернета в регионах России снизилась, так как в городах установлено оборудование старого образца, в Москве и крупных регионах такой проблемы нет, так как они переведены на 4G.
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