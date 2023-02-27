Пушилин: Число пленных солдат ВСУ в ДНР исчисляется тысячами
Количество пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике на сегодняшний день исчисляется тысячами. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
По его словам, среди пленных «есть из кого выбирать». Также Пушилин указал, что среди солдат ВСУ есть кому одуматься.
Ранее РИА Новости со ссылкой на гендиректора МККК Роберта Мардини сообщило, что Международный Комитет Красного Креста призывает Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным. Он отмечал, что гуманитарные структуры должны иметь возможность посещать заключенных на постоянной основе, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Песню SHAMAN «Я русский» требуют проверить на экстремизм
- Пушилин: Число пленных солдат ВСУ в ДНР исчисляется тысячами
- Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику
- Пушилин рассказал о появившемся шансе сжать кольцо вокруг Артемовска
- В Кремле назвали невозможным возвращение Крыма в состав Украины
- Песков: В России с вниманием относятся к мирному плану Китая по Украине
- В Кремле ответили на сообщения о поставках китайской военной техники РФ
- В Кремле не увидели предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло
- СМИ: Часть Артемовска превратилась в огромную лужу после подрыва дамбы ВСУ
- Песков: Кремль следит за ситуацией в Приднестровье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru