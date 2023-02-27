Пушилин: Число пленных солдат ВСУ в ДНР исчисляется тысячами

Количество пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике на сегодняшний день исчисляется тысячами. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

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По его словам, среди пленных «есть из кого выбирать». Также Пушилин указал, что среди солдат ВСУ есть кому одуматься.

Ранее РИА Новости со ссылкой на гендиректора МККК Роберта Мардини сообщило, что Международный Комитет Красного Креста призывает Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным. Он отмечал, что гуманитарные структуры должны иметь возможность посещать заключенных на постоянной основе, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперация
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