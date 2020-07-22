В России все реже выдают кредитки: банки слишком консервативны

Российские банки стали реже одобрять заявки на кредитные карты. Как сообщает РИА Новости, за год одобрение кредиток снизилась на 8% и составила 31% от всех заявок по данным на май текущего года.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в эфире НСН подтвердил тренд на снижение выдачи новых кредитных карт банками.

«Действительно, уровень одобрения заявок на кредиты снижается. В частности в сегменте кредитных карт доля одобренных заявок в июне сократилась почти на 3 процентных пункта по сравнению с «докарантинным» мартом текущего года и составила 24,87%», - сказал Волков.