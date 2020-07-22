В России все реже выдают кредитки: банки слишком консервативны
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в эфире НСН подтвердил тренд на снижение выдачи новых кредитных карт банками.
Российские банки стали реже одобрять заявки на кредитные карты. Как сообщает РИА Новости, за год одобрение кредиток снизилась на 8% и составила 31% от всех заявок по данным на май текущего года.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в эфире НСН подтвердил тренд на снижение выдачи новых кредитных карт банками.
«Действительно, уровень одобрения заявок на кредиты снижается. В частности в сегменте кредитных карт доля одобренных заявок в июне сократилась почти на 3 процентных пункта по сравнению с «докарантинным» мартом текущего года и составила 24,87%», - сказал Волков.
По его словам, риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан.
«Кредиты сейчас выдаются, в основном, тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на высоком уровне, от 700 баллов при максимуме 850 баллов. При этом очевидна зависимость величины кредитного лимита по кредитной карте от значения ПКР заявителя. Соответственно, чем выше значение ПКР, тем больше сумма одобренного кредитного лимита», - пояснил эксперт.
Отметим, что в мае банки выдали почти 317 тысяч карт. Это вдвое меньше уровня прошлого года.
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