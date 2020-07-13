В АРБ предупредили о невозможности нелегально исправить кредитную историю
Новым видом мошенничества стало обещание в «обелении» кредитной истории. Об этом предупредило главное управление региональной безопасности Московской области. Об услуге мошенники сообщают через звонки и SMS, указывая стоимость процедуры от 299 рублей до 300 тыс рублей. Сам процесс требует от гражданина лишь оплатить услугу и заполнить анкету на фейковом сайте.
Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян отметил, что нелегально исправить кредитную историю невозможно.
«Просто так подменить кредитную историю, думаю, вряд ли возможно по той простой причине, что Национальное бюро кредитных историй очень трепетно относится к достоверности данных, которые оно получает и даёт банкам. Поэтому пытаться какими-то «левыми» способами обновить, обнулить или обелить свою кредитную историю, думаю, маловероятно», - сказал Тосунян «Радио 1».
По его словам, обелить кредитную историю можно только через соблюдение всех требований при обслуживании кредита и накопления позитивной части истории в будущем.
Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН дал совет, как можно оградить себя от телефонных мошенников.
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