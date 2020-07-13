В АРБ предупредили о невозможности нелегально исправить кредитную историю

«Просто так подменить кредитную историю, думаю, вряд ли возможно по той простой причине, что Национальное бюро кредитных историй очень трепетно относится к достоверности данных, которые оно получает и даёт банкам. Поэтому пытаться какими-то «левыми» способами обновить, обнулить или обелить свою кредитную историю, думаю, маловероятно», - сказал Тосунян «Радио 1».

По его словам, обелить кредитную историю можно только через соблюдение всех требований при обслуживании кредита и накопления позитивной части истории в будущем.

Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН дал совет, как можно оградить себя от телефонных мошенников.



