В Бундестаге назвали нереалистичным срыв строительства «Северного потока-2» из-за иска NABU
Срыв строительства газопровода «Северный поток-2» из-за иска экологов из немецкой природоохранной неправительственной организации (NABU) нереалистичен. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с ТАСС.
«Я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца», — поделился политик.
Парламентарий подчеркнул, что все компетентные органы выдали разрешение на реализацию проекта «Северного потока-2», и он не видит причин для остановки строительства.
При этом Эрнст не исключил, что жалоба NABU повлечет за собой замедление темпов строительства трубопровода.
Ранее стало известно, что NABU обратилась в административный суд Гамбурга с иском против против разрешения на строительство «Северного потока-2», выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. Речь идет о пока не завершенном участке трубопровода «в исключительной экономической зоне Германии».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что иск немецких экологов не приведет к затягиванию сроков завершения проекта «Северный поток-2». Кроме того, эксперт считает, что иск — «элемент политической игры» и не имеет отношения к защите окружающей природы.
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