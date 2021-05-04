NABU подала иск в суд против строительства газопровода «Северный поток - 2»
Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) обратилась в административный суд Гамбурга с иском против строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщает RT.
В заявлении организации отмечается, что иск подан против разрешения, которое было выдано Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. Речь идёт о пока ещё не завершённом участке трубопровода «в исключительной экономической зоне Германии».
Ранее депутаты Европарламента призвали Евросоюз остановить строительство «Северного потока - 2», сообщает «Свободная пресса». Парламентарии отметили, что ЕС следует снизить свою энергетическую зависимость от России.
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