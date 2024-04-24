В Брянской области могут построить завод по выпуску обезболивающих препаратов

Как отметил губернатор, в области был реализован «самый амбициозный» проект по выращиванию мака для использования в пищевой и медицинской промышленности.

«Решается вопрос о строительстве в Брянской области завода по выпуску обезболивающих препаратов», — написал Богомаз.

Как сообщает ТАСС, регион в 2022 году стал пилотной площадкой для проекта по выращиванию в том числе опийного мака в целях импортозамещения на рынке наркотических обезболивающих лекарств. В том же году в Брянской области засеяли первые 500 га мака и получили 98 тонн растения. Год спустя после засеивания 2 тысяч га было собрано свыше 700 тонн мака.

