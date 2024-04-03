Овчинский: московские заводы нарастили объемы выпуска, отгрузки и экспорта

Московские предприятия демонстрируют рост по выпуску изделий, отгрузке и экспорту, что во многом стало возможным благодаря поддержке столичного правительства. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В частности, отметили он, компания «Профит Хаус», выпускающая товары для дома IDILAND с использованием пластика и вторичного сырья, в 2023 году нарастил объемы отгрузки на 11% по сравнению с 2022 годом, а изготовитель уборочного инвентаря «ДИАГОНАЛЬ-ТЕКСТИЛЬТОРГ» за первые два месяца 2024 года увеличил выпуск товаров на 89%.

Расширило производство и предприятие «САГА Технологии», специализирующееся на разработке и выпуске высокотехнологичной техники. Так, реорганизация существующих площадей и поиск новых площадок позволили более чем вдвое увеличить объемы производства касс самообслуживания (с 30 до 70 в день). Также компания активно развивает экспортное направление, в частности, его продукция демонстрировалась во Вьетнаме и в Белоруссии.

Коммерческий директор предприятия Оксана Калашникова отметила, что столь впечатляющих показателей заводу удалось достичь благодаря поддержке московских властей.

Столичный мэр Сергей Собянин поручил реализовать комплекс мер для поддержки инвестиционной привлекательности Москвы и развития производства. К услугам столичных предпринимателей доступны свыше 20 системных мер поддержки, в частности, целевые займы и субсидии.

В Москве функционируют свыше 4200 промышленных предприятий, на производстве трудятся 725 тысяч человек. При этом каждый год открываются порядка 100 малых предприятий и 40-50 средних и крупных. Собянин отметил, что рост обрабатывающий промышленности Москвы без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3% в 2023 году.

