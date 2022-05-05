В Британии предположили, что антироссийские санкции ударят по самой Европе

Евросоюз пострадает при введении эмбарго на поставку энергоносителей из России, так как Москве по-прежнему доступны рынки Азии. Об этом пишет Daily Express.

Как отмечает британское издание, ЕС рассчитывает, что запрет на поставки российской нефти, который планируется ввести в рамках очередного пакета санкций против РФ, «нанесет сокрушительный удар по российской экономике».