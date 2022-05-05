В Британии предположили, что антироссийские санкции ударят по самой Европе

Евросоюз пострадает при введении эмбарго на поставку энергоносителей из России, так как Москве по-прежнему доступны рынки Азии. Об этом пишет Daily Express.

Как отмечает британское издание, ЕС рассчитывает, что запрет на поставки российской нефти, который планируется ввести в рамках очередного пакета санкций против РФ, «нанесет сокрушительный удар по российской экономике».

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«Однако Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится», — подчеркивается в материале.

Сама Европа зависима от российского топлива, и антироссийские санкции ударят по европейской экономике, пишет «Свободная пресса».

Издание напоминает, что Москва уже заключила и планирует подписать новые соглашения о газопроводах в Китай и Восточную Азию, продаже нефти Индии, Японии и Южной Корее и сжиженного природного газа — Пакистану. Эти контракты позволят РФ смягчить удар от резкого сокращения продаж энергоносителей в Европу, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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