В Британии отказались платить за российские товары в рублях

Великобритания отказывается оплачивать российский газа рублями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Бориса Джонсона.

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Также, по данным источника, возможно ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа банков РФ к системе SWIFT.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

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ТЕГИ:РубльГазРоссияВеликобританияБорис Джонсон
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