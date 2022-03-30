В Британии отказались платить за российские товары в рублях

Также, по данным источника, возможно ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа банков РФ к системе SWIFT.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.