В БРИКС опровергли утверждения Трампа о создании единой валюты

Объединение 10 государств БРИКС не занимается сейчас созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам-участницам введением драконовских пошлин. «Создание такой валюты экономически не вполне реалистично», - заявил в комментарии РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.

Он напомнил, что ранее и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг планы создания единой валюты БРИКС. Глава Белого дома сразу после инаугурации 20 января заявил, что готов ввести 100% торговые пошлины в случае попытке объединения осуществить такой проект. Трамп при этом посчитал, что тем самым в БРИКС намерены потеснить доллар США в международной торговле.