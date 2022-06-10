В Белоруссии заявили о готовности заменить японские самосвалы и бульдозеры

Первый заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Огородников заявил, что между Минском и Москвой ведётся непрерывная совместная работа по кооперации и импортозамещению, сообщает РИА Новости.

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По его словам, белорусские и российские предприятия давно сотрудничают по многим направлениям в машиностроительной сфере, и проблему отказа Японии от поставок в РФ тяжёлой техники можно решить.

«Данная проблема решаема, и мы уже сегодня готовы нарастить объёмы поставок в Российскую Федерацию, к примеру, карьерных самосвалов и бульдозеров», - заключил Огородников.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что в рамках нового пакета санкций запрещается экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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