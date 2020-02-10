В Белоруссии назвали желаемую цену покупки нефти у РФ

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о планах страны в отношении цен на российскую нефть.

Как пишет Интерфакс, Крутой заявил, что Белоруссия рассчитывает в текущем году закупать нефть у РФ по стоимости 83-85% от мировых цен.

По словам Крутого, страна еще не подписала контракт на поставку нефти с альтернативными вариантами помимо России. При этом он отметил, что предложения есть и обсуждение ведется «в режиме онлайн».

Накануне Крутой заявил, что РФ согласилась продавать нефть белорусским НПЗ по договорённости с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил логичность согласия Белоруссии приобретать нефть у России по новым ценам. Аналитик уточнил, что речь идет не о «мировых ценах», а всего лишь об изменившейся скидке, которая у Белоруссии будет больше, чем у других стран-покупательниц российского черного золота.

