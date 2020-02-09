Аналитик: Россия будет продавать Белоруссии нефть с новой скидкой

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил логичность согласия Белоруссии приобретать нефть у России по новым ценам. Аналитик уточнил, что речь идет не о «мировых ценах», а всего лишь об изменившейся скидке, которая у Белоруссии будет больше, чем у других стран-покупательниц российского черного золота.

«Когда Минск говорит, что будет покупать нефть у России по мировым ценам, они (белоруссские власти – прим. НСН) подразумевают, что согласны на те условия, которые им предлагали российские компании. А российские компании не предлагали им покупать топливо по мировым ценам, а предлагали повысить отпускную цену в связи с налоговым маневром. 1 января в России себестоимость нефти возросла, значит, она возросла и для Белоруссии. Белоруссия как покупала нефть дешевле, чем ее Россия продавала в третьи страны, так и будет покупать.