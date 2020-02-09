Аналитик: Россия будет продавать Белоруссии нефть с новой скидкой
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН расшифровал согласие Минска покупать российскую нефть «по мировым ценам».
Белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Так представитель официального Минска прокомментировал итоги переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые прошли 7 февраля в Сочи, агентству БЕЛТА.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил логичность согласия Белоруссии приобретать нефть у России по новым ценам. Аналитик уточнил, что речь идет не о «мировых ценах», а всего лишь об изменившейся скидке, которая у Белоруссии будет больше, чем у других стран-покупательниц российского черного золота.
«Когда Минск говорит, что будет покупать нефть у России по мировым ценам, они (белоруссские власти – прим. НСН) подразумевают, что согласны на те условия, которые им предлагали российские компании. А российские компании не предлагали им покупать топливо по мировым ценам, а предлагали повысить отпускную цену в связи с налоговым маневром. 1 января в России себестоимость нефти возросла, значит, она возросла и для Белоруссии. Белоруссия как покупала нефть дешевле, чем ее Россия продавала в третьи страны, так и будет покупать.
Белоруссия как покупала нефть дешевле, чем ее Россия продавала в третьи страны, так и будет покупать.
Для Белоруссии по-прежнему останется скидка. Она будет сделана на размер экспортной пошлины. В прошлом году она составляла 14,7 доллара на каждый баррель. В этом году она составит 10-12 долларов. Вот на это в Минске и соглашаются. Раньше они настаивали на том, что российские компании даже, может быть, в ущерб себе, должны продолжать давать им скидку почти в 15 долларов. Теперь согласились с тем, что налоговые условия изменились, и уменьшится скидка на нефть», - пояснил эксперт.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, почему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть, и также рассказал, какой выход из сложившейся ситуации предложила Москва Минску.
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