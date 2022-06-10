В Банке России заявили о высоком риске глобальной рецессии

Снижение инфляции в России в банке объяснили коррекцией цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте.

При этом в ЦБ добавили, что значительный профицит торгового баланса страны может также оказать дезинфляционное влияние.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 9,5%.

