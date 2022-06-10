В Банке России заявили о высоком риске глобальной рецессии

Риски глобальной рецессии в мире продолжают увеличиваться, говорится на сайте Банка России.

По мнению аналитиков регулятора, это, прежде всего, создает угрозу российскому экспорту.

«Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта», — подчеркнули в ЦБ.

Как отмечается, последние данные свидетельствуют о низких темпах прироста потребительских цен в мае и начале июня.

«Тренд на снижение»: Экономисты надеются на стабилизацию ключевой ставки ЦБ

Снижение инфляции в России в банке объяснили коррекцией цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте.

При этом в ЦБ добавили, что значительный профицит торгового баланса страны может также оказать дезинфляционное влияние.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 9,5%.

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ФОТО: РИА Новости
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