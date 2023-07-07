В Банке России рассказали, что поможет стабилизировать курс рубля
7 июля 202300:20
Курс российской национальной валюты может стабилизироваться после возвращения к более сбалансированному бюджету, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого зампред ЦБ РФ Ксении Юдаевой.
По ее словам, это сократит влияние бюджета на курсы. Отмечается, что регулятор не может бесконечно балансировать бюджетный дефицит из-за ограниченных ресурсов.
Биржевой курс евро поднялся выше 100 рублей, доллар торгуется выше 92 рублей. Это рекордные показатели с марта прошлого года. Эксперты рассказали НСН о причинах и последствиях такого обвала рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru