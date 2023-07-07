В Банке России рассказали, что поможет стабилизировать курс рубля

По ее словам, это сократит влияние бюджета на курсы. Отмечается, что регулятор не может бесконечно балансировать бюджетный дефицит из-за ограниченных ресурсов.

Биржевой курс евро поднялся выше 100 рублей, доллар торгуется выше 92 рублей. Это рекордные показатели с марта прошлого года. Эксперты рассказали НСН о причинах и последствиях такого обвала рубля.

