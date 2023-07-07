В Банке России рассказали, что поможет стабилизировать курс рубля

Курс российской национальной валюты может стабилизироваться после возвращения к более сбалансированному бюджету, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого зампред ЦБ РФ Ксении Юдаевой.

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По ее словам, это сократит влияние бюджета на курсы. Отмечается, что регулятор не может бесконечно балансировать бюджетный дефицит из-за ограниченных ресурсов.

Биржевой курс евро поднялся выше 100 рублей, доллар торгуется выше 92 рублей. Это рекордные показатели с марта прошлого года. Эксперты рассказали НСН о причинах и последствиях такого обвала рубля.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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