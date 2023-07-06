«ФИНАМ»: Фондовый рынок полностью отыгрывает падение рубля
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что российский фондовый рынок полностью отыгрывает падение рубля.
«По фондовым рынкам у нас просто замечательная динамика. Он полностью отыгрывает ослабление рубля. На фондовом рынке в большинстве своем представлены экспортеры. Они, конечно же, активно растут», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на российском фондовом рынке также существуют валютные инструменты.
«Если говорить о валютных инструментах, которые есть сейчас есть на российском фондовом рынке, то, например, есть замещающие фондовые облигации Газпрома. Компания свои еврооблигации перевела в Россию, по ним доходность, предположим, в долларах - 8,5% годовых. <…> Таким образом, в этом случае нет транзакционных рисков перевода средств в доллары, а долларовая доходность есть», - подчеркнул экономист.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заверил, что рубль укрепится, а экстремально низких уровней прошлого года не ожидается, передает «Радиоточка НСН».
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