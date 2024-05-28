ЦБ РФ сообщил о сохраняющихся высоких темпах кредитования компаний и граждан
В прошлом месяце в РФ сохранился высокий темп кредитования, как потребительского, так и корпоративного. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.
Согласно данным, первое выросло на 1,8%, как и в марте, то есть замедления не наблюдается. Второе продемонстрировало рост на 1,9% в годовом выражении после 1,8% в марте, причем порядка трети пришлось на застройщиков.
Кроме того, указывается, что прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4% после 1,2% в апреле.
Ранее экс-министр экономики Андрей Нечаев в разговоре с НСН отметил, что снижения ключевой ставки от Банка России сейчас ждать не стоит, поскольку он сильно обеспокоен высокой инфляцией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Авикомпания «Победа» подала заявление на экс-участника группы «Король и Шут»
- ЦБ РФ сообщил о сохраняющихся высоких темпах кредитования компаний и граждан
- Адвокат заявила, что с имущества Блиновской стали снимать арест
- Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода превысил прошлый сезон
- Военкор Поддубный: Оператор ВГТРК был ранен во время съемок в Харьковской области
- Зюганов назвал вымирание пчел самой большой катастрофой в мире
- Латиноамериканский вайб: Катерина Балыкбаева исполнит «Джаз на воде»
- Обвинение запросило пожизненный срок для криминального авторитета Шишкана
- В издательстве АСТ удивились изъятию из продажи «Вредных советов» Остера
- Екатеринбургский депутат предложил отправить бездомных собак на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru