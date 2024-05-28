ЦБ РФ сообщил о сохраняющихся высоких темпах кредитования компаний и граждан

В прошлом месяце в РФ сохранился высокий темп кредитования, как потребительского, так и корпоративного. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Средний размер потребкредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей

Согласно данным, первое выросло на 1,8%, как и в марте, то есть замедления не наблюдается. Второе продемонстрировало рост на 1,9% в годовом выражении после 1,8% в марте, причем порядка трети пришлось на застройщиков.

Кроме того, указывается, что прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4% после 1,2% в апреле.

Ранее экс-министр экономики Андрей Нечаев в разговоре с НСН отметил, что снижения ключевой ставки от Банка России сейчас ждать не стоит, поскольку он сильно обеспокоен высокой инфляцией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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