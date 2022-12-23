Цифровой рубль может появиться в России до конца года
Законопроект о цифровом рубле может быть внесен в Госдуму до конца года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Коммерсант».
Он отметил, что ЦБ в 2022 году проводил тестовые платежи, сейчас идет работа над банковскими счетами и оптимальным клиентским путем при совершении операций.
В ноябре первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что 15 кредитных организаций приступили к тестированию цифрового рубля.
Как пояснили в Центробанке, цифровой рубль станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю.
С помощью цифрового рубля будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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