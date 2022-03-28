В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за антироссийских санкций

В Англии может произойти топливный кризис и резкий рост стоимости жизни из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на главу Банка страны Эндрю Бейли.

По его словам, «это действительно исторический шок для реальных доходов». Глава регулирующего финансового ведомства также отметил, что в 2022 году шок от цен на энергоносители сильнее, чем в 1970-х.