В «Автодоре» не планируют автоматически повышать стоимость платных трасс

В пресс-службе госкомпании прокомментировали утверждение правительством максимальных тарифов для трасс федерального назначения.

Решение кабмина не приведет к автоматическому росту цен на проезд по всем платным дорогам, сообщили в ведомстве. Там отметили, что изменение тарифов будет происходить поэтапно с учетом интересов пользователей и финансового положения инвестпроектов.

Глава правительства Михаил Мишустин 21 февраля подписал постановление о повышении максимальных тарифов на платных дорогах федерального значения. Проезд по новым трассам обойдется в восемь рублей за километр, пишет НСН.

