В «Автодоре» не планируют автоматически повышать стоимость платных трасс

Госкомпания «Автодор» исключила возможность автоматического роста тарифов за проезд по платным дорогам, передает ТАСС.

Путин: 85% дорог в крупнейших агломерациях будут приведены в нормативное состояние в 2024 году

В пресс-службе госкомпании прокомментировали утверждение правительством максимальных тарифов для трасс федерального назначения.

Решение кабмина не приведет к автоматическому росту цен на проезд по всем платным дорогам, сообщили в ведомстве. Там отметили, что изменение тарифов будет происходить поэтапно с учетом интересов пользователей и финансового положения инвестпроектов.

Глава правительства Михаил Мишустин 21 февраля подписал постановление о повышении максимальных тарифов на платных дорогах федерального значения. Проезд по новым трассам обойдется в восемь рублей за километр, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АвтодорТрассаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры