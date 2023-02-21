В «Автодоре» не планируют автоматически повышать стоимость платных трасс
Госкомпания «Автодор» исключила возможность автоматического роста тарифов за проезд по платным дорогам, передает ТАСС.
В пресс-службе госкомпании прокомментировали утверждение правительством максимальных тарифов для трасс федерального назначения.
Решение кабмина не приведет к автоматическому росту цен на проезд по всем платным дорогам, сообщили в ведомстве. Там отметили, что изменение тарифов будет происходить поэтапно с учетом интересов пользователей и финансового положения инвестпроектов.
Глава правительства Михаил Мишустин 21 февраля подписал постановление о повышении максимальных тарифов на платных дорогах федерального значения. Проезд по новым трассам обойдется в восемь рублей за километр, пишет НСН.
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