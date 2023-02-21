Кабмин повысил стоимость проезда по платным федеральным трассам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое повышает максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, проезд по существующим в России платным трассам будет стоит пять рублей за километр вместо трёх рублей ранее. Проезд по новым платным трассам обойдётся в восемь рублей за километр.

Также в постановлении говорится, что размер платы за проезд может изменяться в зависимости категорий транспортных средств, времени суток, дня недели или месяца, направления движения, способа оплаты.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что с 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно проезжать по платным трассам при наличии транспондера T-pass, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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