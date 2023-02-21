Путин: 85% дорог в крупнейших агломерациях будут приведены в нормативное состояние в 2024 году

Он отметил, что мощный импульс получит развитие инфраструктуры регионов, в частности связь, телекоммуникации и дорожные сети.

Ранее Владимир Путин заявил, что скоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, а со временем до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.

Так, в этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были.

Ранее политолог Сергей Марков отмечал в разговоре с НСН, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

