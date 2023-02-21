Путин: 85% дорог в крупнейших агломерациях будут приведены в нормативное состояние в 2024 году
Уже в 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны и более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он отметил, что мощный импульс получит развитие инфраструктуры регионов, в частности связь, телекоммуникации и дорожные сети.
Ранее Владимир Путин заявил, что скоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, а со временем до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.
Так, в этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были.
Ранее политолог Сергей Марков отмечал в разговоре с НСН, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.
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