США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT

Отмечается, что вместо отключения России от SWIFT возможно введение точечных экономических санкций против крупнейших банков РФ.

По данным издания, отключение от SWIFT России может привести к дестабилизации финансовых рынков и развитию альтернативных платежных систем. Кроме того, как подчеркивается в Handelsblatt, такое решение было бы «слишком деликатным».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ ждет от России конкретных шагов для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

