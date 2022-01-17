США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT
Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT больше не рассматривается США и Евросоюзом. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что вместо отключения России от SWIFT возможно введение точечных экономических санкций против крупнейших банков РФ.
По данным издания, отключение от SWIFT России может привести к дестабилизации финансовых рынков и развитию альтернативных платежных систем. Кроме того, как подчеркивается в Handelsblatt, такое решение было бы «слишком деликатным».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ ждет от России конкретных шагов для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- The Guardian: Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана
- В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий в России на 8,6%
- США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT
- Viber открыл представительство в России
- Германия ждет однозначных шагов России для снижения напряженности в отношениях с Украиной
- В Киеве призвали НАТО к конкретным действиям по включению Украины в альянс
- Вакцина, эффективная против гриппа и COVID-19, может быть готова в 2023 году
- Прокурор потребовал арест для Порошенко или залог в 36 миллионов долларов
- Spotify наградил первого русскоязычного диджея Иманбека за миллиард прослушиваний его трека
- Порошенко заснул на заседании суда по избранию ему меры пресечения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru