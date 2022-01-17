США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT больше не рассматривается США и Евросоюзом. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

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Отмечается, что вместо отключения России от SWIFT возможно введение точечных экономических санкций против крупнейших банков РФ.

По данным издания, отключение от SWIFT России может привести к дестабилизации финансовых рынков и развитию альтернативных платежных систем. Кроме того, как подчеркивается в Handelsblatt, такое решение было бы «слишком деликатным».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ ждет от России конкретных шагов для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:ЕвросоюзСША
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