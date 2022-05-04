В Австрии одобрили продажу большей части активов Sberbank Europe AG
Австрийское Управление по финансовым рынкам одобрило продажу большей части активов Sberbank Europe AG. Об этом рассказали в пресс-службе Сбербанка.
Сообщается, что в результате заключения сделки компания полностью погасила сумму по вкладам в общем размере €926 миллионов австрийскому Агентству по страхованию вкладов. До этого оно, согласно местному законодательству, выплатило гарантированную сумму до €100 тысяч всем вкладчикам дочернего банка из-за санкций против Sberbank Europe AG.
По данным Сбербанка, все оставшиеся депозиты сверх гарантированной суммы также выплатит банк. Таким образом, дочернее предприятие самостоятельно выполнило все обязательства перед клиентами.
В начале марта 2022 года Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка из-за антироссийских санкций. Тогда, в организации уверили, что ее дочерние компании в Европе обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а клиентские вклады застрахованы по правилам местного законодательства.
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