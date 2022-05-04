В Австрии одобрили продажу большей части активов Sberbank Europe AG

Австрийское Управление по финансовым рынкам одобрило продажу большей части активов Sberbank Europe AG. Об этом рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Сообщается, что в результате заключения сделки компания полностью погасила сумму по вкладам в общем размере €926 миллионов австрийскому Агентству по страхованию вкладов. До этого оно, согласно местному законодательству, выплатило гарантированную сумму до €100 тысяч всем вкладчикам дочернего банка из-за санкций против Sberbank Europe AG.