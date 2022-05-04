В Австрии одобрили продажу большей части активов Sberbank Europe AG

Австрийское Управление по финансовым рынкам одобрило продажу большей части активов Sberbank Europe AG. Об этом рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Сообщается, что в результате заключения сделки компания полностью погасила сумму по вкладам в общем размере €926 миллионов австрийскому Агентству по страхованию вкладов. До этого оно, согласно местному законодательству, выплатило гарантированную сумму до €100 тысяч всем вкладчикам дочернего банка из-за санкций против Sberbank Europe AG.

«Последний шаг!»: Чем грозит россиянам отключение Сбербанка от SWIFT

По данным Сбербанка, все оставшиеся депозиты сверх гарантированной суммы также выплатит банк. Таким образом, дочернее предприятие самостоятельно выполнило все обязательства перед клиентами.

В начале марта 2022 года Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка из-за антироссийских санкций. Тогда, в организации уверили, что ее дочерние компании в Европе обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а клиентские вклады застрахованы по правилам местного законодательства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БанкиДеньгиЕвропаСбербанкАвстрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры