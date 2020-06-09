В АТОР заявили, что цены на отдых в России не вырастут
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе опровергла информацию о подорожании отдыха в России.
По ее словам, повышение цен на российский туризм в нынешнем году не ожидается, передает РИА Новости.
По ее словам, цены на отдых будут такими же, как в 2019 году, а возможно, и ниже.
Ранее вице-президент АТОР Александр Курносов спрогнозировал подорожание отдыха на российских курортах на 30%. Он пояснил, что связано это с тем, что заграница пока закрыта и спрос на внутренние курорты ожидается в этом году высокий.
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