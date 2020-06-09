В АТОР заявили, что цены на отдых в России не вырастут

По ее словам, цены на отдых будут такими же, как в 2019 году, а возможно, и ниже.

Ранее вице-президент АТОР Александр Курносов спрогнозировал подорожание отдыха на российских курортах на 30%. Он пояснил, что связано это с тем, что заграница пока закрыта и спрос на внутренние курорты ожидается в этом году высокий.



