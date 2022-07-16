Банкиры рассказали о последствиях введения отрицательной ставки по вкладам

Избыточная валютная ликвидность в России возникла из-за притока валюты на внутренний рынок за счет экспортеров. Законодательные поправки касаются уже действующих и новых договоров по депозитам. Подчеркивается, что закон означает право банка, а не обязанность вводить отрицательные ставки.

«В Швейцарии, Дании и Японии такую практику применяют и сейчас, потери составляют до −0,75% годовых. А вот для России широкое распространение этого механизма пока в новинку», — поясняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

По мнению управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, Центробанка предпринял очередной шаг к дедолларизации для устранения перенасыщенности рынка валютой.

«Только недавно отменили правило обязательной продажи части валютной выручки. Но это вредило компаниям, которые и закупались за рубежом, и продавали за рубеж: они много теряли при двойной конвертации рублей в валюту. Данная мера кажется более сбалансированной и касается только валютных излишков на счетах компаний, не оборотных средств», - заявила она.

Старший партнер юридической фирмы Intellect, руководитель группы практик, магистр частного права Роман Речкин напомнил, что до принятия закона банки имели возможность изменять комиссии, в том числе повышая их таким образом, что их размер превысит размер начисляемых процентов.

Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал отрицательную ставку по валютным вкладам грабежом. По его словам, это обусловлено нынешней невостребованностью валюты в России.

«Для вкладчиков, естественно, это, мягко говоря, невыгодно. Это некий бандитизм и грабеж. Но, с другой стороны, понятно, что банкирам в данной ситуации действительно непросто. Сегодня операции с валютой для них убыточны, и они хотят переложить эти убытки на плечи своих клиентов. Валюта сегодня в принципе не особо востребована», - сказал он.

