Новости за ночь: Банки захотели списывать комиссии со «спящих» счетов

Российским банкам могут разрешить списывать комиссии за обслуживание и платежи по кредитам со счетов, по которым не обновлялись идентификационные данные. Соответствующее предложение для ЦБ в рамках «регуляторной гильотины» готовит «Абсолют банк», его поддерживают и другие банки, пишут «Известия».

Сейчас банки не могут списывать деньги со счетов, данные по которым не обновлялись более года: для уточнения устаревших сведений им необходимо связываться с клиентом. В итоге банки сами отказываются от причитающихся им средств и вынуждены обслуживать такие счета себе в убыток, говорят банкиры.

По мнению экспертов, выгоду от реализации инициативы получат не только банки, которым пока приходится формировать резервы на просрочку, но и клиенты, которым сейчас при накоплении задолженности начисляются штрафные проценты.

В ЦБ пока не получили предложение, однако регулятор ранее высказывался о рисках, связанных со «спящими» счетами, которые в ряде случаев могут использоваться для проведения сомнительных операций.

