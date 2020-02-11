В АРБ объяснили любовь россиян к низким платежам и долгим срокам ипотеки

«Безусловно, важно, сколько платишь в месяц. Люди потому и готовы платить 20 и 25 лет, потому что им важна сегодняшняя нагрузка. Чтобы она была им «по зубам». Конечно, хотелось бы от долгов избавиться как можно скорее, но главное, чтобы в обозримом будущем ты был платежеспособен. Потому что у людей всегда есть ощущение, что в будущем они всегда будут еще более платежеспособны. А сейчас им главное переехать в нормальное жилье и не иметь проблемы с платежами», - сказал банкир.

По его словам, ипотечников не смущает переплата за долгий срок кредита. «Меньшие по размеру проценты на более долгий срок оказываются суммарно больше. Это нормально. Потому что если люди захотят сократить срок платежей, погасить досрочно, они могут это сделать по условиям договора. А вот обратное сделать бывает сложно. Если человек видит, что сегодня не может платить, то договориться, чтобы, например, платить половину, но на более долгий срок, трудно», - пояснил Тосунян.

Напомним, в декабре 2019 года в России средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла минимального за всю историю значения - 9%.

