В АРБ объяснили любовь россиян к низким платежам и долгим срокам ипотеки
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН объяснил предпочтения россиян.
Большинство жителей России, намеренных взять ипотеку, более значимым считают размер ежемесячного платежа, чем срок выплат. К такому выводу пришли специалисты «Райффайзенбанка», сообщает РИА «Новости».
Они опросили более 2000 человек, собирающихся приобрести недвижимость в этом году, из 17 российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. 78% респондентов заявили, что для них важнее размер ежемесячного платежа.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН объяснил подобные предпочтения россиян.
«Безусловно, важно, сколько платишь в месяц. Люди потому и готовы платить 20 и 25 лет, потому что им важна сегодняшняя нагрузка. Чтобы она была им «по зубам». Конечно, хотелось бы от долгов избавиться как можно скорее, но главное, чтобы в обозримом будущем ты был платежеспособен. Потому что у людей всегда есть ощущение, что в будущем они всегда будут еще более платежеспособны. А сейчас им главное переехать в нормальное жилье и не иметь проблемы с платежами», - сказал банкир.
По его словам, ипотечников не смущает переплата за долгий срок кредита. «Меньшие по размеру проценты на более долгий срок оказываются суммарно больше. Это нормально. Потому что если люди захотят сократить срок платежей, погасить досрочно, они могут это сделать по условиям договора. А вот обратное сделать бывает сложно. Если человек видит, что сегодня не может платить, то договориться, чтобы, например, платить половину, но на более долгий срок, трудно», - пояснил Тосунян.
Напомним, в декабре 2019 года в России средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла минимального за всю историю значения - 9%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В АРБ объяснили любовь россиян к низким платежам и долгим срокам ипотеки
- Источник СМИ: Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск-Алеппо
- Суд вынес приговор убийце полицейского в метро Москвы
- «Неугодно кому-то сверху»: Адвокат Водонаевой раскрыла подробности о вызове в полицию
- В Сеть утекли данные 44 тысяч желающих взять кредит россиян