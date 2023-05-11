В апреле банки одобрили автокредиты россиянам на рекордную сумму

В апреле этого года российские банки одобрили 77 тысяч автокредитов физическим лицам на общую сумму почти 110 млрд рублей, сообщает аналитическая компания Frank RG.

Отмечается, что показатели побили рекорд 2013 года. Рынок автокредитования растет второй месяц подряд. По сравнению с мартом он вырос на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении.