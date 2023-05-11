В апреле банки одобрили автокредиты россиянам на рекордную сумму
В апреле этого года российские банки одобрили 77 тысяч автокредитов физическим лицам на общую сумму почти 110 млрд рублей, сообщает аналитическая компания Frank RG.
Отмечается, что показатели побили рекорд 2013 года. Рынок автокредитования растет второй месяц подряд. По сравнению с мартом он вырос на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении.
Ранее Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН представил схему, которая поможет гражданам не набрать лишних кредитов. По его словам, законодатели сегодня поддерживают инициативу ЦБ о самостоятельном включении в реестр тех людей, которые не хотят брать кредит, передает «Радиоточка НСН».
Также россиян предупреждают, что можно проверить сомнительных кредиторов, отправив запрос в Центробанк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru