В 2024 году уровень закредитованности в России вырос на 6,5%
В 2024 году уровень закредитованности в России вырос на 6,5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) ОКБ.
Отмечается, что в сентябре число розничных заемщиков банков составило 49,3 миллиона человек, за год это значение выросло на 2,8 миллиона в количественном выражении. И только 40,6 миллиона россиян из этого перечня не имели кредитов в дефолте (с неуплатой процентов).
При этом количество россиян с тремя и более кредитами увеличилось на 20% за год, достигнув 13,2 млн человек к 1 июня, следует из обзора Центробанка РФ. Отмечается, что доля таких заемщиков в розничном кредитном портфеле выросла с 46% до 51% за год. Их общая задолженность составила 19 трлн рублей при общем розничном портфеле в 37,2 трлн рублей.
Регулятор указал, что средняя задолженность заемщиков варьируется в зависимости от количества кредитов: 452 тысячи рублей для одного кредита, 795 тысяч рублей для двух и 1,4 млн рублей для трех и более, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru