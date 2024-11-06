В 2024 году уровень закредитованности в России вырос на 6,5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) ОКБ.



Отмечается, что в сентябре число розничных заемщиков банков составило 49,3 миллиона человек, за год это значение выросло на 2,8 миллиона в количественном выражении. И только 40,6 миллиона россиян из этого перечня не имели кредитов в дефолте (с неуплатой процентов).