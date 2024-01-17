В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз

В 2023 году Россия в 10 раз увеличила экспорт мяса баранины, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

За год за рубеж было продано более 10 тысяч тонн баранины. А самым крупным импортером выступил Иран, в лидерах по объему закупок также ОАЭ и Казахстан.