В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз
В 2023 году Россия в 10 раз увеличила экспорт мяса баранины, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.
За год за рубеж было продано более 10 тысяч тонн баранины. А самым крупным импортером выступил Иран, в лидерах по объему закупок также ОАЭ и Казахстан.
Оптовые цены на мясо в России, включая свинину и мясо бройлеров, снизились уже на 25% по сравнению с концом 2023 года, следует из мониторинга Национальной мясной ассоциации. Если на пике цены на карбонат достигали 350-360 рублей за кг, то теперь переработчики могут купить сырье за 280-285 рублей. Килограмм свиней теперь можно купить за 115 рублей.
Ранее российские фирмы запросили разрешение на беспошлинный импорт 226 тонн мяса кур, сообщили в Минсельхозе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru