«Уже не спасти?»: Правительство и ФАС борются с ценами на бензин
ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС, но ощутимых изменений пока не произошло. Правительство борется с возросшими ценами уже несколько месяцев, предлагаются самые радикальные меры.
Федеральная антимонопольная служба направила вертикально-интегрированным и независимым автозаправочным станциям письмо о необходимости снизить стоимость продажи нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Служба призвала снизить цены на топливо с учетом снижения биржевой стоимости нефтепродуктов.
«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указали в службе.
Как напомнили в ведомстве, в пяти регионах РФ уже возбудили 6 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Вице-премьер РФ Александр Новак 28 сентября провел совещание с представителями нефтяной отрасли по ситуации на топливном рынке. Представитель кабмина поручил принять срочные меры для стабилизации цен.
21 сентября российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, данная мера вводится для стабилизации цен на внутреннем рынке. Постановление подписал Михаил Мишустин.
Удержание цен на бензин благодаря субсидированию внутреннего рынка за счет внешнего невозможно. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, пишет «Интерфакс».
«Надо увеличивать выплаты по демпферу, чтобы субсидировать поставки на внутренний рынок, а получилось обратное», - считает парламентарий.
За неделю с 25 сентября по 2 октября средняя розничная цена дизельного топлива снизилась впервые с середины мая 2023 года, свидетельствуют данные Росстата, но в правительстве считают снижение недостаточным.
Цены на бензин в России продолжают расти, несмотря на принятые меры правительством, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина 27 сентября.
Цены на бензин в России продолжат расти в пределах инфляции, их снижения ждать не стоит, заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в интервью НСН.
Цены на бензин будут расти в пределах инфляции. Она у нас сегодня есть. К сожалению, снижаться они не будут. Они будут снижаться у тех независимых (АЗС – ред. НСН), которые сейчас держат цены, условно, на 10 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированная нефтяная компания – ред. НСН). И когда к ним придет дешевое топливо, надеюсь, оно будет снижаться в опте, они снизятся на ВИНК», - сказал Аркуша.
Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива продлятся как минимум до конца октября, то есть до ухода факторов, которые воздействуют на повышение цен со стороны спроса. Об этом НСН заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
«Все будет зависеть от того, насколько сильно начнут затоваривать биржу и насколько сильно пойдут объемы через биржевой механизм. В пределе мы можем ожидать ощутимого падения оптовых цен, вплоть до 45-46 тысяч рублей за тонну бензина АИ-92. Но, быть может, то стремительное ускорение, которое мы видим сейчас, начнет резко замедляться, цены достигнут своего обычного сезонного значения, и в дальнейшем снижения не будет», — подытожил он.
Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев накануне заявил, что из-за нехватки топлива у аграриев в отдельных регионах РФ могут остановиться полевые работы. Он предложил временно прекратить экспорт нефтепродуктов, пока ситуация внутри страны не стабилизируется.
В России был создан искусственный дефицит топлива, который потянул цены вверх и поставил под угрозу сельскохозяйственные работы, объяснил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с НСН.
«Один из главных вопросов – это цена на горючее и отсутствие горючего в некоторых регионах. Это диверсия большого масштаба, позакрывали на профилактику большинство нефтебаз, создали дефицит топлива и подняли цены. Это все во время уборки, посева, во время спецоперации. А ЦБ поднял ставку, остановил на селе льготное кредитование, ипотеку, это тоже привело к коллапсу. Госдума начала работать, будет разбирать детально проблему. Мы в стороне стоять не будем», - заявил он.
По данным СМИ, в ряде регионов России дизель в августе подорожал на 10%. При этом грузоперевозчики попросили власти ввести госрегулирование цен на дизель, закрепив их на уровне ниже 60 рублей за литр.
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил НСН, что повышение цен на дизель незначительно влияет на конечные цены на товары, доставляемые автоперевозчиками, но по ним сильно бьет совокупность факторов.
«Никаким госрегулированием это не спасти. Допустим, закрепят 60 рублей за литр, а дальше что? Мы уже видели это много раз. Снижали цены, а через два месяца они взлетали еще выше, потому что деньги, которые нефтеперерабатывающие предприятия недополучат за два-три месяца госрегулирования, они обязательно накинут в следующие месяцы. Это классическая ситуация. Ни одно госрегулирование ничем хорошим не заканчивалось», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива, на заправках не хватает бензина и дизеля. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал это с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и спецоперации.
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