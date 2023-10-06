«Уже не спасти?»: Правительство и ФАС борются с ценами на бензин

Цены на бензин в России продолжат расти в пределах инфляции, их снижения ждать не стоит, заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в интервью НСН.

Цены на бензин будут расти в пределах инфляции. Она у нас сегодня есть. К сожалению, снижаться они не будут. Они будут снижаться у тех независимых (АЗС – ред. НСН), которые сейчас держат цены, условно, на 10 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированная нефтяная компания – ред. НСН). И когда к ним придет дешевое топливо, надеюсь, оно будет снижаться в опте, они снизятся на ВИНК», - сказал Аркуша.

Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива продлятся как минимум до конца октября, то есть до ухода факторов, которые воздействуют на повышение цен со стороны спроса. Об этом НСН заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Все будет зависеть от того, насколько сильно начнут затоваривать биржу и насколько сильно пойдут объемы через биржевой механизм. В пределе мы можем ожидать ощутимого падения оптовых цен, вплоть до 45-46 тысяч рублей за тонну бензина АИ-92. Но, быть может, то стремительное ускорение, которое мы видим сейчас, начнет резко замедляться, цены достигнут своего обычного сезонного значения, и в дальнейшем снижения не будет», — подытожил он.

Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев накануне заявил, что из-за нехватки топлива у аграриев в отдельных регионах РФ могут остановиться полевые работы. Он предложил временно прекратить экспорт нефтепродуктов, пока ситуация внутри страны не стабилизируется.

В России был создан искусственный дефицит топлива, который потянул цены вверх и поставил под угрозу сельскохозяйственные работы, объяснил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с НСН.

«Один из главных вопросов – это цена на горючее и отсутствие горючего в некоторых регионах. Это диверсия большого масштаба, позакрывали на профилактику большинство нефтебаз, создали дефицит топлива и подняли цены. Это все во время уборки, посева, во время спецоперации. А ЦБ поднял ставку, остановил на селе льготное кредитование, ипотеку, это тоже привело к коллапсу. Госдума начала работать, будет разбирать детально проблему. Мы в стороне стоять не будем», - заявил он.