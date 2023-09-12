Путин заявил, что кабмин своевременно не среагировал на рост цен на нефть
Правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что кабмин не среагировал своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. По словам Путина, в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время.
Ранее, 5 сентября, цена нефти эталонной марки Brent, добываемой в Северном море, преодолела вверх отметку в 90 долларов США за баррель, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru