Путин заявил, что кабмин своевременно не среагировал на рост цен на нефть

Он отметил, что кабмин не среагировал своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. По словам Путина, в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время.

Ранее, 5 сентября, цена нефти эталонной марки Brent, добываемой в Северном море, преодолела вверх отметку в 90 долларов США за баррель, передает «Радиоточка НСН».

