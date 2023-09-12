Путин заявил, что кабмин своевременно не среагировал на рост цен на нефть

Правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что кабмин не среагировал своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. По словам Путина, в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время.

Ранее, 5 сентября, цена нефти эталонной марки Brent, добываемой в Северном море, преодолела вверх отметку в 90 долларов США за баррель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

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