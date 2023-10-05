Новак поручил быстрее отражать снижение цен на топливо
5 октября 202300:29
В России нефтяным компаниям необходимо быстрее транслировать информацию о снижении биржевых цен на топливо в мелком опте, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.
Он дал соответственное поручение предприятиям. В правительстве заявили, что снижение зафиксировано в 81 регионе. В зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тысяч рублей за тонну.
Новак отметил, что биржевые цены на дизельное топливо и бензин уже упали на 16-20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS
- СМИ: власти Германии в ближайшее время не будут поставлять Taurus Украине
- Новак поручил быстрее отражать снижение цен на топливо
- Клинтон связала рост популярности России в мире с влиянием Путина
- Кабмин Украины назначил пожизненную стипендию отцу Зеленского
- На востоке Москвы столкнулись три автомобиля
- Во Франции продадут с молотка шляпу императора Наполеона
- Кандидат в спикеры Палаты представителей выступил против помощи Киеву
- В Челябинске в ходе операции «Нелегал» 17 мигрантов получили повестки в военкомат
- Госдолг США за сутки вырос на сумму, превышающую весь российский
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru