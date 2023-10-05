Новак поручил быстрее отражать снижение цен на топливо

Он дал соответственное поручение предприятиям. В правительстве заявили, что снижение зафиксировано в 81 регионе. В зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тысяч рублей за тонну.

Новак отметил, что биржевые цены на дизельное топливо и бензин уже упали на 16-20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

