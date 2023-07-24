Банки Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии приостановили работу с системой «Юнистрим»

В «Капиталбанке» отметили, что также приостановили работы с системами Contact и «Золотая Корона».



«Решение принято в связи с ростом количества сомнительных транзакций, а также транзакций, по своим признакам, не соответствующих переводам в личных целях», - добавили в кредитной организации.

Также с системой «Юнистрим» перестали работать банки в Казахстане (Freedom Finance и «Казпочта»), в Армении («Армэкономбанк», «Ардшинбанк», «Конверс банк» и «Эвокабанк»), в Грузии (TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, «Кредо банк», «Базисбанк») и в Киргизии («Компаньон», DemirBank, Asia Alliance Bank и «Айыл банк»).

Ранее банк «Тинькофф» попал под американские санкции, в связи с чем пользователям рекомендовали снять наличные и ждать сообщений от банка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

