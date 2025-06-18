Захарова назвала саммит G7 «позорищем»
Прошедший в Канаде саммит Группы семи - «позорище», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
«Это позорище... Потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего», - отметила дипломат.
По словам Захаровой, G7 не может ничего сделать с мировыми финансовыми, экономическими, экологическими кризисами.
Саммит «семерки» прошел в Канаде 15-17 июня. Участники встречи согласовали шесть совместных заявлений, в том числе по вопросам искусственного интеллекта, незаконной миграции, транснациональных репрессий, а также выпустили заявление в связи с эскалацией конфликта Ирана и Израиля, сообщает РЕН ТВ.
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