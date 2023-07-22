Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку банковского документа
Тещу президента Южной Кореи Чхве Ын Сун задержали за подделку банковского документа о балансе. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, правоохранители задержали 76-летнюю женщину после того, как суд отклонил ее апелляцию на приговор о лишении свободы на год. Вердикт был вынесен в 2021 году. В суде Чхве Ын Сун заявила, что невиновна, а после отклонения апелляции потеряла сознание.
Женщина обвиняется в подделке справки о внесении на счет 34,7 млрд вон (около $27 млн), средства были использованы для покупки участков земли в городе Соннам в 2013 году.
Чхве Ын Сун в 2015 году уже проходила по делу о мошенничестве при получении пособий по государственному медстрахованию почти на $1,7 млн: женщина открыла учреждение по уходу за пожилыми людьми, не имея медицинской лицензии. Чхве Ын Сун дали три года тюрьмы, однако в прошлом году суд признал ее невиновной.
Ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку банковского документа
- Один человек погиб после затопления катера в Финском заливе
- Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за гостерроризм
- Reuters: США могут 25 июля объявить о новом пакете военной помощи Киеву
- Советник Аксенова опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги
- Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом
- В США заявили, что Украине потребуются десятилетия для восстановления при любом исходе конфликта
- Красную площадь временно закроют для посетителей
- Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря
- Белый дом: Киев теряет значительные силы из-за контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru