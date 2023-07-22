Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку банковского документа

Тещу президента Южной Кореи Чхве Ын Сун задержали за подделку банковского документа о балансе. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, правоохранители задержали 76-летнюю женщину после того, как суд отклонил ее апелляцию на приговор о лишении свободы на год. Вердикт был вынесен в 2021 году. В суде Чхве Ын Сун заявила, что невиновна, а после отклонения апелляции потеряла сознание.

Женщина обвиняется в подделке справки о внесении на счет 34,7 млрд вон (около $27 млн), средства были использованы для покупки участков земли в городе Соннам в 2013 году.

Чхве Ын Сун в 2015 году уже проходила по делу о мошенничестве при получении пособий по государственному медстрахованию почти на $1,7 млн: женщина открыла учреждение по уходу за пожилыми людьми, не имея медицинской лицензии. Чхве Ын Сун дали три года тюрьмы, однако в прошлом году суд признал ее невиновной.

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