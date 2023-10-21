«Узбекнефтегаз» начал продажи российского бензина Аи-100

Компания «Узбекнефтегаз» начала импорт бензина Аи-100 из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

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«С 20 октября в Ташкенте началась продажа автобензина марки Аи-100, импортируемого из России», — отметил представитель «Узбекнефтегаза».

Объемы поставок бензина не уточняются. Продажу топлива запустили на принадлежащих «Узбекнефтегазу» автозаправочных станциях ООО «UNG Petro». Цена литра бензина Аи-100 составляет 15,8 тысячи сумов ($1,3).

В январе «Узбекнефтегаз» начал импорт российского бензина Аи-80, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияБензинУзбекистан

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