Казахстан решил увеличить закупки бензина у России на фоне запрета экспорта топлива
Власти Казахстана приняли решение нарастить закупки бензина у России с 40 до 70 тысяч тонн в месяц вследствие планового ремонта на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау. Об этом заявил замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, сообщил Sputnik Казахстан.
Ожидается, что НПЗ начнет функционировать 1 октября, при этом имеющихся запасов хватит для прохождения ремонтного периода без существенных потерь. Но во избежание дефицита бензина власти страны могут увеличить его импорт из России.
По словам замминистра, при благоприятном раскладе потребность в поставках из России в октябре составит порядка 15 тысяч тонн. В ноябре и декабре Казахстан рассчитывает обойтись без подобных поставок.
Отмечается, что бензин марки АИ-95 в России стоит дороже, чем в Казахстане, поэтому при увеличении объемов поставок топливо в Казахстане может вырасти в цене примерно на 20%. При этом цены на бирже в последнее время претерпевают «драматические» изменения, заявил Аккенженов.
Ранее сообщалось, что цены на дизель в Европе выросли на 5% из-за решения России временно запретить экспорт топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru