Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы

Ключевыми источниками роста названы реальный сектор и потребительский спрос. Так, оборот предприятий IT-сектора за пять лет увеличился в три раза, в том числе за 2023 год прирост составил 23,2%. По результатам 2024 года прогнозируется рост производства обрабатывающих отраслей на 14%, в 2025 - на 10%, в 2026–2027 — на 7,5% процента ежегодно.

Обороты розничной торговли и платных услуг прибавили в 2024 году 5,2% и 7% соответственно к предыдущему году. В дальнейшем прогнозируется ежегодный рост в 2,5% – 3% и 4% - 5%. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году увеличился на 3,8% в сопоставимых ценах и достиг 6,8 триллиона рублей.

При этом одним из основных вызовов для экономического развития Москвы в прогнозе обозначен дефицит кадров. Сейчас незакрытые потребности в трудовых ресурсах составляет 500 тысяч человек и, согласно расчетам, увеличатся до 781 тысячи человек в 2027 году. Инфляция по итогам текущего года составит 9%.

