Утвержден обновленный перечень товаров для параллельного импорта
28 июля 202306:42
Министерство промышленности и торговли России утвердило обновленный перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова.
По его словам, в ближайшее время перечень будет направлен в Минюст РФ. При этом работа над списком продолжается. Новый перечень может появиться через несколько месяцев.
Ранее в «Автодоме» заявили, что параллельный импорт «удешевил» запчасти для ряда брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru