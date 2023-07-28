Утвержден обновленный перечень товаров для параллельного импорта

По его словам, в ближайшее время перечень будет направлен в Минюст РФ. При этом работа над списком продолжается. Новый перечень может появиться через несколько месяцев.

Ранее в «Автодоме» заявили, что параллельный импорт «удешевил» запчасти для ряда брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

